62-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн

Россия ведет войну против Украины уже 62-й день. Вражеские войска обстреливают города и пытаются продвинуться на востоке страны. ВСУ успешно держат оборону и контратакуют противника на нескольких направлениях. В освобожденных регионах началось восстановление инфраструктуры. Мировое сообщество все активнее поддерживает Украину на военном и экономическом фронтах.

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00:48 Оккупанты пытаются перейти в наступление на Кривой Рог

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российские оккупанты увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов Днепропетровской области в направлении Кривого Рога. Но все попытки атак успешно отбиты ВСУ.

Ситуация на Донбассе

После провала плана захвата всей территории Украины, не признавая своих неудач, военное руководство страны-оккупанта заявило о переходе ко второй части "спецоперации".

Вражеским войскам была поставлена задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и обеспечить коридор для сухопутного сообщения с Крымом.

Однако после начала нового наступления, враг не смог существенно продвинуться. Безуспешными являются попытки окружить украинских защитников в зоне ООС.

Бои идут на Северодонецком, Кураховском, Попаснянском, Авдеевском направлениях. ВСУ отбивают попытки штурма Донбасса из Харьковской области в направлениях Изюм - Славянск, Изюм - Барвенково.

Военные РФ обстреливают Попасную, Рубежное даже во время проведения эвакуации мирных жителей. В Луганской области наблюдаются перебои с электроэнергией.

В Донецкой области под огнем артиллерии находятся населенные пункты Авдеевской, Очеретинской, Светлодарской громад. Поврежден Авдеевский коксохимический завод.

В Мариуполе атакуют "Азовсталь"

В осажденном Мариуполе продолжаются массированные обстрелы завода "Азовсталь", где кроме украинских военных в подземных бункерах находится около тысячи мирных жителей.

По данным украинской разведки, остается вероятность химической атаки на завод. Вражеские войска могут нанести удары боеприпасами с ядовитыми веществами и параллельно распылить аэрозоли.

Оккупанты регулярно срывают договоренности об эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье, вместо этого их принудительно вывозят на оккупированные территории.

Министр реинтеграции Ирина Верещук попросила генсекретаря ООН Антониу Гуттереша выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора с "Азовстали" для гражданских.

Харьков постоянно под обстрелами

Харьков и область беспрерывно подвергаются обстрелам российских захватчиков. Враг ведет хаотичный огонь по жилым кварталам Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки. Также под ударом Дергачевский, Золочевский, Чугуевский районы.

В оккупированных населенных пунктах враг проводит кампанию по деморализации населения, распространяет информацию о захвате Харькова, вводит в оборот российские рубли, контролирует телефонные и интернет-сети.

Запорожское направление

В Запорожской области войска РФ продвинулись в направлении Гуляй Поля, однако благодаря резервам ВСУ темпы наступления снизились. Оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение.

Во временно неподконтрольных районах Запорожской области захватчики берут в плен местных жителей. Так, в плену находятся 8 мэров городов. Враг пытается организовать мобилизацию мужчин призывного возраста.

Псевдореферендум и мобилизация в Херсоне

В начале мая оккупационные власти Херсона намерены провести фейковый референдум о создании "Херсонской народной республики". В этот период город может быть закрыт на въезд и выезд, а также отключена связь.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если РФ организует "референдумы" на временно оккупированных территориях, Украина прекратит любые переговоры с Москвой.

Кроме того, в Херсонской области зазватчики пытаются начать мобилизацию молодежи и медиков. Для этого практически полностью перекрыта возможность выезда из области на контролируемые Украиной территории.

В Киевскую область возвращается мирная жизнь

На Киевщине проводится расчищение завалов, дорог и восстановление коммуникаций. Газоснабжение возобновлено в 103 населенных пунктах, электричество снова появилось в 78 населенных пунктах.

В Броварах полностью восстановлено электроснабжение. В Буче устанавливают окна и запустили водоснабжение во всю систему города. В Бородянке ожидается полное восстановление работы канализационной системы.

Продолжается разминирование территорий Киевской области, которые были освобождены от российских оккупантов. Однако, как заявили в ОВА, процесс полного разминирования затянется на годы.

Враг обстреливает инфраструктуру по всей стране

Воздушные тревоги ежедневно звучат по всей территории Украины. Российские войска осуществляют ракетные атаки инфраструктурные объекты и на жилые кварталы. Значительное количество ракет не достигает цели благодаря действиям украинских сил ПВО.

25 апреля был нанесен удар по железнодорожным узлам в Винницкой области (Жмеринка, Казатин), Житомирской области (Коростень). Пострадала ж/д инфраструктура в Ровенской области и тяговая подстанция во Львовской области. Как заявили в "Укрзализныце", поезда продолжат ездить, но ремонтные работы займут месяцы.

В Кременчуге Полтавской области 24 апреля произошла атака на нефтеперерабатывающий завод и ТЭЦ.

В Павлоградском районе Днепропетровской области враг атаковал железнодорожную инфраструктуру.

По Одессе наносятся удары из акватории Черного моря. В результате попадания ракеты в жилой дом 23 апреля погибло 8 человек.

С территории РФ враг обстреливает из артиллерии населенные пункты Сумской области. Были повреждены частные дома, интернат.