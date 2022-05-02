ВСУ отбросили российскую армию от Харькова на 25 километров, - журналист

Вооруженные силы Украины провели контрнаступление на ряде направлений, что позволило отбросить российскую армию на 25 километров от Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Джека Детча.

"Они надеялись получить Харьков и удержать его, чтобы продвинуться на Донбасс, но были вынуждены дальше отступить", - подчеркнул неназванный высокопоставленный представитель Министерства обороны США.