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ВСУ отбросили российскую армию от Харькова на 25 километров, - журналист

Новина українською →
Харьков, Понедельник 02 мая 2022 23:32
ВСУ отбросили российскую армию от Харькова на 25 километров, - журналист Разбитая техника РФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Украины провели контрнаступление на ряде направлений, что позволило отбросить российскую армию на 25 километров от Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Джека Детча.

"Они надеялись получить Харьков и удержать его, чтобы продвинуться на Донбасс, но были вынуждены дальше отступить", - подчеркнул неназванный высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Ранее сообщалось, что за прошлые сутки Харьков трижды обстреляли из артиллерии и РСЗО. Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вооруженные силы Украины Харьков
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