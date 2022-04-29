Оккупанты обстреляли хозяйственные помещения в Чугуеве. Возник масштабный пожар
Фото: оккупанты обстреляли Чугуев (Getty Images)
Российская армия в пятницу, 29 апреля, обстреляла город Чугуев Харьковской области. В результате атаки вспыхнули хозяйственные помещения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
В пресс-службе ГСЧС Харьковской области пояснили, что вражеский снаряд попал в хозяйственные помещения. В результате возник масштабный пожар. Огонь распространился по меньшей мере на 1000 квадратных метров. Спасатели пытаются ликвидировать возгорание.
По предварительным данным, раненых и погибших в результате возгорания нет.
Напомним, сегодня украинские военные освободили от оккупантов село Русская Лозовая под Харьковом.
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