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Оккупанты обстреляли хозяйственные помещения в Чугуеве. Возник масштабный пожар

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Чугуев, Пятница 29 апреля 2022 17:45
Оккупанты обстреляли хозяйственные помещения в Чугуеве. Возник масштабный пожар Фото: оккупанты обстреляли Чугуев (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в пятницу, 29 апреля, обстреляла город Чугуев Харьковской области. В результате атаки вспыхнули хозяйственные помещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

В пресс-службе ГСЧС Харьковской области пояснили, что вражеский снаряд попал в хозяйственные помещения. В результате возник масштабный пожар. Огонь распространился по меньшей мере на 1000 квадратных метров. Спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, раненых и погибших в результате возгорания нет.

Напомним, сегодня украинские военные освободили от оккупантов село Русская Лозовая под Харьковом.

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