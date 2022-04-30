Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции

Сегодня, 30 апреля, российский самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 вторгся в воздушное пространство Швеции. Власти страны назвали инцидент опасным, в свете ситуации в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.