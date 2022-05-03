В результате ракетных обстрелов повреждены шесть железнодорожных станций, - УЗ
По состоянию на вечер вторника, 3 мая, ракетные обстрелы российских войск повредили шесть железнодорожных станций в центральной и западной части Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Укрзализныци Александра Камышина.
“Сегодня вечером российские войска ударили по шести железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. Задержаны 14 пассажирских поездов. Первые из них уже уехали, остальные уедут в течение двух часов”, - рассказал Камышин.
Также он добавил, что в результате ракетных обстрелов ни один сотрудник Укрзализныци не пострадал. При этом взрывы ракет нанесли тяжелые повреждения железнодорожной инфраструктуре.
Напомним, что вечером 3 мая почти все области Украины охватила воздушная тревога. После этого в нескольких городах страны, в частности во Львове, прогремели мощные взрывы.
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