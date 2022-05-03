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До пятницы США передадут Украине еще 5000 противотанковых ракет Javelin, - Кирби

Новина українською →
США, Вторник 03 мая 2022 00:07
До пятницы США передадут Украине еще 5000 противотанковых ракет Javelin, - Кирби Фото: Javelin (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

В Украину до пятницы, 6 мая, будут поставлены еще 5000 противотанковых ракет Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби во время брифинга.

Кирби отметил, что ракеты Javelin предоставят Украине в рамках военной помощи в борьбе с российской агрессией.

Напомним, Министерство обороны США приступило к погрузке бронетранспортеров M113 для отправки в Украину. Пентагон опубликовал видео, как машины перегружают на прицепы грузовиков.

В Пентагоне заявили, что перегрузка происходит в Форте Stewart в штате Джорджия.

Мы также писали о том, что США разработали систему беспилотников Phoenix Ghost специально для нужд Украины. В частности, новый пакет помощи США для Украины включает более 121 систему Phoenix Ghost.

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