Байден выступит с речью о борьбе Украины с Россией, - Белый дом

Президент США Джо Байден расскажет в четверг о борьбе Украины с Россией через несколько дней после того, как администрация направила в Киев двух высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

"Президент выступит с заявлениями о поддержке украинцев, защищающих свою страну и свою свободу от жестокой войны России", - заявил представитель Белого дома.

Напомним, Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин на выходных отправились в Киев, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами, включая президента Владимира Зеленского.

Высокопоставленные чиновники пообещали продолжать поддерживать Украину, а Остин сказал, что США хотят увидеть, что Россия ослаблена до такой степени, что она не может делать то, что она делала до вторжения в Украину.