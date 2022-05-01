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Президент Финляндии рассказал о безопасности страны до вступления в НАТО

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Воскресенье 01 мая 2022 04:40
Президент Финляндии рассказал о безопасности страны до вступления в НАТО Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Президент Финляндии Саули Ниинисте ответил на самый острый вопрос о безопасности страны в течение предполагаемого периода в несколько месяцев между подачей заявки в НАТО и приемом в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Ilta-Sanomat.

"Когда сейчас на восточной границе образовался вакуум почти на тысячу километров без военного присутствия, мы обязательно увидим, что Россия, возможно, будет группировать или создавать новые базы, войска, а также вооружения в этом районе. Это стало совершенно ясно", - заявил глава государства.

Он также отметил, что касается Балтийского моря, следует помнить, что Калининград занимает центральное место в российской стратегии, поэтому присутствие российских военных в Балтийском море может быть усилено

Напомним, в начале марта Байден встретился с Ниинисте на фоне возросшей поддержки НАТО в Финляндии.

Мы также писали о том, что Финляндия предоставит дополнительную военную технику Украине.

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