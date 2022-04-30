С начала полномасштабной войны в Украине пострадали более 617 детей
С начала полномасштабной войны России против Украины пострадали более 617 детей. Жертвами стали более 219 несовершеннолетних, еще 398 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 139, Киевской - 115, Харьковской - 95, Черниговской - 68, Херсонской - 44, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, Житомирской - 15, а также в Киеве - 16.
Кроме того, из-за массовых обстрелов Россией украинских населенных пунктов повреждены 1570 учебных заведений, из них 111 разрушены полностью.
Отмечается, что данные цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Напомним, оккупанты в течение вчерашнего дня продолжали атаковать Луганскую область. В результате были разрушены 20 домов.
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