В Украине с начала войны пострадали более 610 детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 610 детей. Из которых 217 - погибли, а более 393 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Более 610 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным по состоянию на утро 27 апреля число жертв-детей не изменилось - 217. Возросло количество раненых - более 393", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В частности, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 129, Киевской - 114, Харьковской - 93, Черниговской - 66, Херсонской - 44, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

Так, стало известно, что 20 марта в результате обстрела войсками страны-агрессора г. Мариуполь Донецкой области получил ранения 9-летний ребенок, а 23 марта - 8-летний. Оккупанты вывезли детей в РФ. Сейчас их удалось вернуть в Украину, они находятся на лечении в НДСБ "Охматдет" в г. Киеве.

В Генпрокуратуре добавляют, что 1508 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них разрушены полностью.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 63-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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