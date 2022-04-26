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"Победить Россию так, чтобы она ослабла": СМИ рассказали об изменении стратегии США по РФ

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 26 апреля 2022 09:06
"Победить Россию так, чтобы она ослабла": СМИ рассказали об изменении стратегии США по РФ Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент США Джо Байден решил изменить стратегию в отношении России после визита американских чиновников в Украину. Ее цель теперь состоит в том, чтобы одержать победу на поле боя настолько решительно, что РФ не сможет совершить каких-либо новых атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как информирует издание, ссылаясь на источники в Совете национальной безопасности США, если ранее в Вашингтоне планировали, как сделать это вторжение стратегическим провалом для России, то сейчас усилия Штатов нацелены на российскую оборонную промышленность, "чтобы подорвать экономическую и военную мощь РФ".

"Мы хотим, чтобы Украина победила. Одна из наших целей заключалась в том, чтобы ограничить способность России сделать нечто подобное снова. Вот почему мы вооружаем украинцев оружием и оборудованием, чтобы защитить себя от русских нападений, и именно поэтому мы используем санкции и экспортный контроль, которые непосредственно нацелены на оборонную промышленность России, чтобы подорвать экономическую и военную мощь России, угрожать и нападать на ее соседей", - цитирует издание собеседника.

CNN утверждает, что теперь среди американских и западных чиновников растет осознание, особенно после "резни в Буче", что России нужно "так сильно пострадать экономически и на поле боя, чтобы ее агрессия навсегда была остановлена".

В частности, чиновники администрации Байдена с оптимизмом смотрят на то, что это достижимая цель, сообщили источники CNN.

"Должностные лица администрации и источники в Конгрессе заявили, что, по их мнению, продолжающаяся военная поддержка Украины может привести к значительным ударам по России, которые повредят ее долгосрочный военный потенциал", - добавляют в издании.

Напомним, глава Министерства обороны США (Пентагона) Ллойд Остин уверен, что Украина может одержать победу в войне против России. Но для этого ей понадобится "правильное оснащение и правильная поддержка".

При этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что суверенная и независимая Украина просуществует гораздо дольше, чем Владимир Путин будет оставаться президентом России.

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