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Словакия будет ремонтировать украинскую военную технику

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Братислава, Вторник 03 мая 2022 17:42
Словакия будет ремонтировать украинскую военную технику Фото: Словакия будет ремонтировать украинскую военную технику (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Словакия будет ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику. Государственное акционерное общество "Конструкция - Оборона" уже заключило контракт.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Словакии Мартина Кова Какащикова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Pravda.

"Мы можем подтвердить, что государственное акционерное общество "Конструкция - Оборона" заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках единиц бронетехники БРДМ-2", - заключила пресс-секретарь.

Представители правительства неоднократно заявляли о своей решимости продолжать поддерживать Украину, как в форме гуманитарной, так и военной помощи.

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