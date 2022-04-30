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Ермак встретился с советником Эрдогана: обсудили ситуацию на фронте и гарантии безопасности

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Киев, Суббота 30 апреля 2022 23:18
Ермак встретился с советником Эрдогана: обсудили ситуацию на фронте и гарантии безопасности Фото: Андрей Ермак, глава Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с главным советником президента Турции Ибрагимом Калином. Стороны обсудили ситуацию на фронте и гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Ермака.

В частности, Ермак сообщил о сложной ситуации в Мариуполе и Донецкой области.

Также глава Офиса президента подчеркнул необходимость развития системы действенных международных гарантий безопасности для Украины

"Украина заинтересована в том, чтобы Турция была одной из ее сторон", - отметил он.

Напомним, что несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже провел телефонный разговор с президентом России. Глава Турции предложил посредничество.

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