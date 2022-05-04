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В Киевской области и в Чернобыльской зоне горят леса

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Киевская область, Среда 04 мая 2022 21:37
В Киевской области и в Чернобыльской зоне горят леса Горит лес в Киевской области (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Киевской области возле села Розважев горит примерно 1 гектар леса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличка.

Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне.

На месте происшествия работают бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника.

"Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и без необходимости не находитесь на улице", - написал Кличко.

Ранее мы сообщали, что в Броварах Киевской области раздался взрыв.

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