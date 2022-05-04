В Киевской области и в Чернобыльской зоне горят леса
Горит лес в Киевской области (GettyImages)
В Киевской области возле села Розважев горит примерно 1 гектар леса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличка.
Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне.
На месте происшествия работают бойцы ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника.
"Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и без необходимости не находитесь на улице", - написал Кличко.
Ранее мы сообщали, что в Броварах Киевской области раздался взрыв.
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