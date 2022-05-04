Европейский союз откажется от российской нефти в ближайшие полгода, - WSJ

Шестой пакет санкций, который готовит Европейский союз против России, предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев. Также до конца года планируется отказ от импорта нефтепродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

В среду, 4 мая, представители 27 стран ЕС должны обсудить инициативу об отказе от российской нефти и принять решение уже на этой неделе. Страны-члены блока должны прекратить импорт российской сырой нефти в течение полугода. Также предполагается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта ввиду наибольшей в ЕС зависимости от российских нефтепродуктов. На такие же льготы претендуют Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов ЕС.