Украина летом сможет получить доступ к терминалам сжиженного газа Литвы и Польши, - Макогон

Глава газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что наша страна летом сможет получить доступ к терминалам сжиженного газа Польши и Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на страницу директора "Оператора ГТС Украины" в Facebook .

Макогон обратил внимание, что 1 мая заработал интерконнектор между Польшей и Литвой GIPL, который присоединил страны Балтии к европейскому газовому рынку.

Старт его работы он назвал значительным прорывом в вопросе энергетической безопасности всего региона, так как российскому газовому монополисту "Газпром" будет "гораздо труднее шантажировать эти страны газом".

"Уже в ближайшие дни в СПГ терминал в Клайпеде (портовый город в Литве, - Ред.) прибудет танкер с грузом сжиженного газа LNG для Польши. А после окончания интерконнектора Польша-Словакия летом этого года в СПГ терминалов в Польше и балтийских странах получает и Украина", - пишет Макогон.