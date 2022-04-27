Встреча Зеленского и Путина пока не определена, - Подоляк

Сегодня дата встречи президентов Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина не определена. Турция, пытаясь избежать последствий для Черноморского региона, пытается ускорить завершение войны на территории нашей страны.

Об этом в комментарии для РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для Черноморского региона несет война, развязанная РФ, пытается ускорить разрешение конфликта. Тем не менее время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены. С одной стороны, наблюдаем определенную интенсификацию боестолкновений на востоке страны, а также продолжающиеся попытки окончательно уничтожить Мариуполь", - заявил Подоляк.

С другой же стороны, как отметил советник главы Офиса президента, рабочие подгруппы продолжают консультации и готовят позиции каждой из сторон в юридическом плане.

"Как только конкретика появится, об этом сделаем специальное сообщение", - добавил Подоляк.