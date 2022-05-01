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Китай обсудил с банками защиту активов от санкций США, - Financial Times

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Воскресенье 01 мая 2022 05:43
Китай обсудил с банками защиту активов от санкций США, - Financial Times Фото: флаги Китая и США (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Китайские регулирующие органы провели экстренное совещание с местными и иностранными банками, на котором обсудили, как они могут защитить зарубежные активы Китая от санкций США, подобных тем, которые были введены против РФ после ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным источников знакомых с ситуацией, во внутренней конференции, состоявшейся 22 апреля, приняли участие представители Центрального банка и Министерства финансов Китая, а также руководители местных и международных банков.

Напомним, Киев предложил Пекину стать одним из гарантов безопасности Украины.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что члены НАТО должны защитить Тайвань от Китая.

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