Оккупанты закрепились на позиции и продолжают обстрелы, - ОК "Юг"

Оперативное командование "Юг" рассказало об обстановке на юге Украины на конец 30 апреля. По их данным, на Николаевско-Херсонском направлении Враг, не имея активности в продвижении, закрепился на позиции и продолжает артиллерийско-минометные обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОК "Юг".

При новых попытках разведки обстановки беспилотниками, российские оккупанты потеряли еще 2 "Орлана-10" в Николаевской области.

В Херсонской области артиллерийским огнем ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1".

Очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбиты 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи - серверную с телекоммуникационным оборудованием. Кроме того, наши бойцы уничтожили 42 российских солдат.

По Одессе вновь нанесен ракетный удар. На этот раз с оккупированной территории Крыма ракетным комплексом "Бастион" выпущены 3 ракеты "Оникс". Они попали во взлетно-посадочную полосу, и ее пока невозможно эксплуатировать. Пострадавших нет.

В преддверии 2 мая продолжается кампания по расшатыванию Одессы, пограничных регионов и попыткам подстрекательства пророссийских сил.

"Оперативным путем получена информация о диверсионной заготовке - тираже газеты "Приднестровье" от 2 мая 2022 года с якобы официальным обращением жителей Приднестровья к Путину с просьбой о защите от нападения ВСУ", - говорится в сообщении.

Корабельная группировка противника продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря и угрожает нанесением ракетных ударов по всей территории Украины.

В канун поминальных дней украинцев призывают о необходимости быть бдительными и сознательными, избегать массовых скоплений людей, соблюдать ограничения комендантского часа, не подвергать себя опасности посещением запрещенных зон и территорий.