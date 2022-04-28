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ВСУ восстановили контроль над Кутузовкой Харьковской области, - Генштаб

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Харьковская область , Четверг 28 апреля 2022 19:13
ВСУ восстановили контроль над Кутузовкой Харьковской области, - Генштаб Украинские военные восстановили контроль над Кутузовкой (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы Украины восстановили контроль на населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что Силы обороны Украины сегодня полностью восстановили контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.

ВСУ восстановили контроль над Кутузовкой Харьковской области, - Генштаб

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области военные ВСУ взяли в плен пятерых оккупантов.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 64-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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