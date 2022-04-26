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Решение по обмену пленных британцев будет принимать Украина, - Джонсон

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Лондон, Вторник 26 апреля 2022 23:05
Решение по обмену пленных британцев будет принимать Украина, - Джонсон Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что любой обмен пленными решает Украина. По его словам, это относится и к двум британцам, которые находятся в российском плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джонсона телеканалу Talk TV.

"Они (британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин - ред.)военнопленные, на них распространяется Женевская конвенция. По военным законам их не должны показывать на телевидении", - сказал Джонсон.

Премьер добавил, что британское правительство делает все возможное, чтобы помочь своим гражданам, оказавшимся в российском плену. Он добавил, что Facebook согласился удалить видео, на котором они были показаны.

Джонсон уточнил, что решение по обмену пленных британцев будет принимать Украина. При этом он добавил, что власти Великобритании тесно работают по этому вопросу с украинским правительством.

Напомним, ранее российское телевидение показало обращение Пиннера и Эслина, в котором они просят обменять их на украинского нардепа Виктора Медведчука.

Отметим, Джонсон призвал власти России "отнестись с милосердием" к британским подданным, которые попали в плен в Мариуполе.

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