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Эвакуация из Запорожской области. Жители двух городов могут ожидать колонну: где именно

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Запорожская область, Вторник 03 мая 2022 08:26
Эвакуация из Запорожской области. Жители двух городов могут ожидать колонну: где именно Фото: сегодня запланирована эвакуация из Токмака и Васильевки (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 мая из Запорожской области запланирована эвакуация. Жители городов Токмак и Васильевка уже могут выходить и ожидать на колонну транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.

"Обращаюсь к людям в Токмаке (сбор возле кафе Нирвана) и Васильевке! Все, кто имеет желание и возможность эвакуироваться, уже могут выходить и ждать колонну по ходу движения транспорта! Ждем вас!"- написал он.

Напомним, ранее стало известно, что колонна эвакуированных гражданских с мариупольского завода "Азовсталь", которые выехали 1 мая по открытому гуманитарному коридору по состоянию на вечер 2 мая еще не добралась до Запорожья.

Также мы писали о том, что в Запорожье уже прибыли более ста женщин, детей и пожилых людей, которых удалось вывезти из Мариуполя.

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эвакуация Запорожская область
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