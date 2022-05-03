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Украинские военные сбили за день 8 российских беспилотников, включая "Форпост" за 7 млн долларов

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Вторник 03 мая 2022 00:56
Украинские военные сбили за день 8 российских беспилотников, включая "Форпост" за 7 млн долларов Фото: российский беспилотник "Форпост" (mil.in.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинская ПВО Воздушных Сил и Сухопутных войск за сутки поразила 8 российских беспилотников, которые осуществляли разведку, а также корректировали вражеский огонь. Речь идет о БПЛА типа "Форпост" и "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

"В течение суток 2 мая пилотируемая авиация оккупантов фактически не входила в зону действия украинского ПВО. В то же время противник продолжает наносить ракетные удары, наращивает в воздушном пространстве Украины присутствие беспилотных летательных аппаратов, которые дают целеуказание артиллерии, осуществляют воздушную разведку и корректировку огня", - отметили военные.

Так, нашей противовоздушной обороной в течение суток, 2 мая, были сбиты восемь воздушных целей: 1 БПЛА "Форпост" и 2 "Орлан-10".

В ВСУ подчеркивают, что ликвидированный подразделением ЗРВ воздушного командования "Юг" беспилотник "Форпост" оценивается в 7 миллионов долларов.

"Это лицензированная израильская копия БпЛА "Searcher". По версии министерства обороны оккупантов, в 2019 году все запчасти данного БПЛА прошли импортозамещение, установлено российское программное обеспечение и он может нести вооружение - контейнер с ракетой ПТРК. Ну, как вы уже догадались, "не имеющих аналогов"!" - говорится в публикации.

Также украинская авиация продолжает бить рашистов с воздуха, нанося сокрушительные удары по позициям, колоннам, логистике и живой силе захватчиков.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ходе контрнаступления отбросили армию РФ от Харькова на 25 километров.

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