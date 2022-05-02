Мариуполь преимущественно находится под контролем российских военных, - Минобороны

Ситуация в Мариуполе очень тяжелая. Город в основном находится под контролем российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника во время брифинга.

"Ситуация в Мариуполе крайне тяжелая. Оккупанты продолжают блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь", блокируют гуманитарные коридоры. Единственное, что есть определенные договоренности об организации коридора эвакуации сегодня", - рассказал он.

По его словам, город в основном находится под контролем вооруженных сил РФ. Там российские военные совершают преступления, пытаются проводить фильтрацию.

"У нас есть сведения о том, что население принудительно вывозится на территорию РФ", - сказал Мотузяник.