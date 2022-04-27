У Путина пригрозили дальнейшим прекращением поставок газа в страны ЕС

У президента России Владимира Путин допускают дальнейшее прекращение поставок газа в страны Европейского союза. В частности, тем, которые отказываются платить по новой системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"По мере того как будет подходить срок оплаты, если какие-то потребители откажутся от оплаты по новой системе, то указ президента будет выполняться", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что российский "Газпром" в одностороннем порядке прекратил поставки природного газа в Польшу и Болгарию.

Также сообщалось, что четыре европейские компании оплатили поставки через специальные счета в "Газпромбанке". Согласно новым правилам, средства зачисляются в евро, после чего конвертируются в российские рубли и поступают "Газпрому".

Украинская сторона призывает Евросоюз ввести санкции против этого банка.

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