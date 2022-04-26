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Без оттягиваний. Арестович назвал главное условие для контрнаступления украинских войск

Новина українською →
Киев, Вторник 26 апреля 2022 15:15
Без оттягиваний. Арестович назвал главное условие для контрнаступления украинских войск Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал главное условие для контрнаступления Вооруженных сил Украины. Речь идет об отсутствии тяжелого вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арестовича в эфире телемарафона.

По его словам, контрнаступление требует большого количества техники, живой силы и тыла. Однако партнеры помогут Украине с вооружением. Арестович заверил, что после этого украинские военные перейдут в контрнаступление без оттягиваний.

"У нас тяжелого оружия нет. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит, и мы переходим в контрнаступление. Не будет никаких оттягиваний", - заявил советник главы ОП.

Напомним, сегодня российские оккупанты продолжили обстреливать Харьков. В результате три человека погибли, семь ранены.

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