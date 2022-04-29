США изучают цель и последствия ракетного удара по Киеву, - Пентагон
Киев (Фото: rbc.ua)
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США изучают главную цель и последствия ракетного удара по Киеву. Пентагону также интересен тип ракет, которыми РФ атаковала столицу Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы все еще пытаемся проанализировать это и выяснить, что здесь произошло, что было поражено и каким боеприпасом", - заявил Кирби.
Как сообщало РБК-Украина, вечером 28 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, где в этот момент находился Антониу Гутерриш.
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