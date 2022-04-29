США изучают цель и последствия ракетного удара по Киеву, - Пентагон

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США изучают главную цель и последствия ракетного удара по Киеву. Пентагону также интересен тип ракет, которыми РФ атаковала столицу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.