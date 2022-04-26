В Козятине объявлен день траура по погибшим из-за российских ракетных обстрелов
В Козятине Винницкой области объявили 26 апреля днем траура по жертвам вражеских ракетных обстрелов, совершенным в понедельник утром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского главы Козятинской территориальной громады Татьяны Ермолаевой.
"Вместе с аппаратом городского совета, исполкомом и депутатским корпусом выражаем свои искренние соболезнования семье козятчанина Франчука Вячеслава и семьям и близким погибших во время ракетных обстрелов вблизи Козятина. Это невосполнимая потеря для всей громады! Мы верим, что ни одна жизнь не будет потеряна напрасно. Российская агрессия должна быть прекращена и наказана!" - говорится в сообщении.
В знак скорби будут приспущены государственный стяг и флаг города Козятин возле помещения горсовета.
Также на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города вывесят флаг Украины с черной лентой.
Ранее сообщалось, что 25 апреля в Винницкой области в результате ракетных обстрелов Жмеринки и Козятина погибли 5 человек, и еще 18 получили ранения.
Напомним, утром 25 апреля войска РФ нанесли ракетные удары по Винницкой, Львовской и Ровенской областям.
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