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В Козятине объявлен день траура по погибшим из-за российских ракетных обстрелов

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Козятин, Вторник 26 апреля 2022 06:54
В Козятине объявлен день траура по погибшим из-за российских ракетных обстрелов Фото: в Винницкой области объявили траур по жертвам вражеских ракетных ударов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Козятине Винницкой области объявили 26 апреля днем траура по жертвам вражеских ракетных обстрелов, совершенным в понедельник утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского главы Козятинской территориальной громады Татьяны Ермолаевой.

"Вместе с аппаратом городского совета, исполкомом и депутатским корпусом выражаем свои искренние соболезнования семье козятчанина Франчука Вячеслава и семьям и близким погибших во время ракетных обстрелов вблизи Козятина. Это невосполнимая потеря для всей громады! Мы верим, что ни одна жизнь не будет потеряна напрасно. Российская агрессия должна быть прекращена и наказана!" - говорится в сообщении.

В знак скорби будут приспущены государственный стяг и флаг города Козятин возле помещения горсовета.

Также на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города вывесят флаг Украины с черной лентой.

Ранее сообщалось, что 25 апреля в Винницкой области в результате ракетных обстрелов Жмеринки и Козятина погибли 5 человек, и еще 18 получили ранения.

Напомним, утром 25 апреля войска РФ нанесли ракетные удары по Винницкой, Львовской и Ровенской областям.

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