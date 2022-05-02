В Сумской области возможны провокации с использованием беспилотников, - глава ОВА

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в ближайшее время стоит ждать провокаций со стороны Российской Федерации с использованием беспилотных летающих объектов. Один из них сегодня совершал разведку на границе с Сумской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дмитрия Живицкого.

"Над территорией Сумской области был замечен вражеский беспилотник. Пролетал вдоль границы. В Генштабе полагают, что в ближайшее время могут быть провокации и обстрелы со стороны России", - заявил Живицкий.