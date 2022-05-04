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Украина может прекратить поставку нефти в Европу по "Дружбе" после введения эмбарго

Новина українською →
Украина, Среда 04 мая 2022 16:07
Украина может прекратить поставку нефти в Европу по "Дружбе" после введения эмбарго Фото: советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль (wikipedia.org)
Автор: Юрий Дощатов

Украина после введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть вполне может прекратить транзит нефти по трубопроводу "Дружба". С таким предложением выступила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

Эмбарго на нефть в Евросоюзе планируется ввести через шесть месяцев. При этом Словакия и Венгрия пытаются добиться исключительных условий.

"На мой взгляд, было бы логично синхронизировать действия с ЕС и применить санкции на транспортировку российской нефти с применением такого же переходного периода (6 месяцев - ред.). Таким образом, мы будем способствовать сохранению единства санкционной политики в ЕС и перекрытию не только финансовой подпитки агрессии, но и источника европейской коррупции", - сказала Зеркаль в комментарии РБК-Украина.

Сейчас по "Дружбе" через Украину осуществляется поставка нефти в Чехию, Венгрию и Словакию. В прошлом году транзит в эти страны составил 12 млн тон нефти. В текущем году поставки идут почти такими же темпами - порядка 1 млн тонн в месяц.

Исключения для некоторых стран в процессе применения санкций, может стать прецедентом, который даст возможность в будущем делать исключения и для других стран при введении других санкций, в том числе и эмбарго на закупку российского газа.

Пока предложение о прекращении нефти через "Дружбу" находится в стадии обсуждения внутри Украины и окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийарто заявил, что 65% нефти идет в Венгрию по нефтепроводу "Дружба".

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