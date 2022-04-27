Война с Россией может затянуться до Нового года, - Арестович

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович допускает, что противостояние российскому вторжению может быть весьма длительным, так как окончание активных боевых действий на Донбассе не означают завершение войны.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на слова Арестовича в интервью Марку Фейгину.

Он отметил, что на возможность добиться серьезного перелома ситуации на фронте значительно влияют сроки получения Украиной тяжелого вооружения.

"Пока необходимое количество приедет и начнет оказывать серьезное влияние на поле боя - это конец мая, начало июня", - прогнозирует Арестович.

Эксперт призывает украинцев готовиться "к долгой истории".

"Прекращение активной фазы на Донбассе - это не значит конец войны", - отметил он и добавил, что далее последуют тактические действия, будут продолжаться налеты, боевые действия не прекратятся.

"Это долгая история, и может быть очень длинная. Это может быть до Нового года. Все зависит от ряда обстоятельств", - высказался Арестович.