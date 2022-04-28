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Украина должна изгнать российские войска из Крыма и Донбасса, - глава МИД Британии

Новина українською →
Украина, Четверг 28 апреля 2022 09:19
Украина должна изгнать российские войска из Крыма и Донбасса, - глава МИД Британии Фото: глава МИД Великобритании Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украину необходимо вооружить до такой степени, чтобы она могла полностью освободить свои территории в Крыму и на Донбассе. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс уверена, что Запад поможет с оружием и санкциями против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

"Это всеобщая война, поскольку победа Украины - это стратегический императив для нас всех", - сказала Трасс.

Глава МИД Великобритании призвала западные страны помочь Украине изгнать российские войска с Украины и отметила, что, если Путину удастся добиться территориальных завоеваний, он может причинить "неисчислимые новые страдания всей Европе".

Она подчеркнула, что российские войска в ходе войны должны быть изгнаны в том числе из Крыма и с Донбасса.

По словам главы МИД Британии, необходимо использовать все имеющиеся в наличии экономические рычаги для вытеснения России с западных рынков.

Также Трасс подчеркнула, что необходимо лишить Путина возможности заявить о своей победе в Украине и "использовать эту войну как катализатор для установления нового мирового порядка".

При этом Трасс признала, что война в Украине может длиться "до пяти лет или даже до десятилетия", а Путин может применить оружие массового уничтожения в отчаянной попытке выйти из тупика.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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