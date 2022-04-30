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Макрон пообещал Зеленскому усилить военную и гуманитарную помощь Украине

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Париж, Суббота 30 апреля 2022 14:42
Макрон пообещал Зеленскому усилить военную и гуманитарную помощь Украине Фото: президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидер Франции пообещал усилить военную и гуманитарную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По данным источников издания, в ходе беседы Макрон пообещал Зеленскому усилить поддержку Украины оборонными вооружениями и гуманитарной помощью.

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В ходе беседы Макрон выразил обеспокоенность ракетными ударами по Киеву во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша, а также ситуацией в осажденном Мариуполе. Французский лидер пообещал Зеленскому направить в Украину французских экспертов. Они будут помогать собирать доказательства преступлений российских военных.

Отметим, сегодняшняя беседа с Зеленским - это второй телефонный разговор Макрона после победы на выборах. Первый состоялся с президентом США Джо Байденом.

Напомним, 25 апреля Зеленский и Макрон провели неофициальный телефонный разговор. Подробности переговоров не раскрывались.

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