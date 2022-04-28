Дефицит чипов ограничивает возможности США поставлять оружие Украине, - WSJ
Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что дефицит полупроводников ограничивает возможности американских оборонных подрядчиков поставлять оружие Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
"Недавно я разговаривала со всеми подрядчиками национальной обороны, которые работают сверхурочно над проблемой пополнения запасов в Украине, и их самая большая проблема - чипы", - сказала Раймондо на слушаниях в Сенате.
Она также подчеркнула, что в каждой системе запуска ракет Javelin находится более 250 микросхем.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале США пообещали Киеву военную помощь на сумму 3,4 миллиарда долларов, включая поставку более 5500 противотанковых комплексов Javelin - переносного оружия, играющего эффективную роль в стратегии Украины.
Министр торговли США отметила, что в среднем в отрасли, потребляющей полупроводники, количество запасов составляет менее пяти дней, даже несмотря на то, что производители микросхем работают на максимальной мощности.
Напомним, Канада заключила контракт на покупку восьми бронеавтомобилей, которые передаст Украине в качестве помощи.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ начинают переход на оружие НАТО.
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