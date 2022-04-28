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Дефицит чипов ограничивает возможности США поставлять оружие Украине, - WSJ

Новина українською →
США, Четверг 28 апреля 2022 04:27
Дефицит чипов ограничивает возможности США поставлять оружие Украине, - WSJ Фото: военные стреляют из Javelin (popularmechanics.com)
Автор: Роман Мирончук

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что дефицит полупроводников ограничивает возможности американских оборонных подрядчиков поставлять оружие Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Недавно я разговаривала со всеми подрядчиками национальной обороны, которые работают сверхурочно над проблемой пополнения запасов в Украине, и их самая большая проблема - чипы", - сказала Раймондо на слушаниях в Сенате.

Она также подчеркнула, что в каждой системе запуска ракет Javelin находится более 250 микросхем.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале США пообещали Киеву военную помощь на сумму 3,4 миллиарда долларов, включая поставку более 5500 противотанковых комплексов Javelin - переносного оружия, играющего эффективную роль в стратегии Украины.

Министр торговли США отметила, что в среднем в отрасли, потребляющей полупроводники, количество запасов составляет менее пяти дней, даже несмотря на то, что производители микросхем работают на максимальной мощности.

Напомним, Канада заключила контракт на покупку восьми бронеавтомобилей, которые передаст Украине в качестве помощи.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ начинают переход на оружие НАТО.

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