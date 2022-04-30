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"Освободить мир от Запада". Лавров назвал еще одну цель войны против Украины

Новина українською →
Москва, Суббота 30 апреля 2022 13:31
"Освободить мир от Запада". Лавров назвал еще одну цель войны против Украины Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал еще одну цель войны против Украины. Она якобы вносит вклад в "освобождение мира от Запада",

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для "Синьхуа".

По его словам, Запад якобы пытается препятствовать естественному ходу истории.

"Наша специальная военная операция в Украине тоже вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада, густо замешенного на расизме и комплексе исключительности. Чем раньше на Западе смирятся с новыми геополитическими реалиями, тем будет лучше для него самого и для всего международного сообщества", - отметил Лавров.

Напомним, ранее Лавров на вопрос о возможности завершить войну против Украины к 9 мая ответил, что она закончится только "после достижения всех поставленных целей".

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