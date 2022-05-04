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Зеленский сегодня обратится к народу Дании

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Киев, Среда 04 мая 2022 16:50
Зеленский сегодня обратится к народу Дании Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением к датскому народу в прямом эфире. В Дании сегодня отмечается годовщина освобождения страны от нацистской оккупации во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В Копенгагене и Орхусе состояться два мероприятия под открытым небом, где речь Зеленского будет транслироваться на больших экранах.

На мероприятиях выступят премьер-министр Дании Метте Фредериксен в Копенгагене и министр иностранных дел Йеппе Кофод в Орхусе, а также будет объявлена минута молчания по жертвам войны в Украине.

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