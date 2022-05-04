Зеленский сегодня обратится к народу Дании

В среду, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением к датскому народу в прямом эфире. В Дании сегодня отмечается годовщина освобождения страны от нацистской оккупации во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В Копенгагене и Орхусе состояться два мероприятия под открытым небом, где речь Зеленского будет транслироваться на больших экранах.

На мероприятиях выступят премьер-министр Дании Метте Фредериксен в Копенгагене и министр иностранных дел Йеппе Кофод в Орхусе, а также будет объявлена минута молчания по жертвам войны в Украине.

