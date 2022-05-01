ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Изюме произошел взрыв в районе штаба Герасимова, - Геращенко

Новина українською →
Украина, Воскресенье 01 мая 2022 14:40
В Изюме произошел взрыв в районе штаба Герасимова, - Геращенко Фото: в Изюме прогремел взрыв (Getty Images/иллюстрация)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 1 мая, в Изюме произошел взрыв. ЧП произошло в месте, где расположен штаб начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который недавно прибыл в регион, чтобы лично командовать наступлением на Изюмском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра МВД Антона Геращенко.

"Час назад что-то очень сильно "бахнуло" в Изюме в районе штаба 2 Армии оккупантов", - написал он.

По данным Геращенко, именно в этом месте находится ставка начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова, лично приехавшего руководить наступлением на Славянск.

Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что президент России Владимир Путин принимал решение о вторжении в Украину в узком кругу "ястребов", среди которых был и Валерий Герасимов.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Герасимов обещал Путину выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей за 3-4 дня.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 67-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Валерий Герасимов Взрыв Война в Украине
NEWS
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны