В Изюме произошел взрыв в районе штаба Герасимова, - Геращенко

В воскресенье, 1 мая, в Изюме произошел взрыв. ЧП произошло в месте, где расположен штаб начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который недавно прибыл в регион , чтобы лично командовать наступлением на Изюмском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра МВД Антона Геращенко.

По данным Геращенко, именно в этом месте находится ставка начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова, лично приехавшего руководить наступлением на Славянск.

"Час назад что-то очень сильно "бахнуло" в Изюме в районе штаба 2 Армии оккупантов", - написал он.

Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что президент России Владимир Путин принимал решение о вторжении в Украину в узком кругу "ястребов", среди которых был и Валерий Герасимов.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Герасимов обещал Путину выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей за 3-4 дня.

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