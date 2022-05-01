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Блинкен обсудил с Кулебой помощь Украине в размере 33 млрд долларов

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Воскресенье 01 мая 2022 04:02
Блинкен обсудил с Кулебой помощь Украине в размере 33 млрд долларов Фото: Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Роман Мирончук

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по итогам их встречи 24 апреля в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп.

"Госсекретарь подчеркнул твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой агрессии России", - говорится в сообщении.

Он также представил обновленную информацию о планах возвращения американских дипломатов в Украину, в том числе о первых визитах во Львов на этой неделе, и о планах вернуться в Киев в ближайшее время.

Блинкен и Кулеба обсудили запрос администрации от 28 апреля к Конгрессу о предоставлении 33 миллиардов долларов в виде помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи Украине.

Напомним, Блинкен заявил, что США изучают возможность объявить Россию спонсором терроризма.

Ранее Кулеба и глава МИД Британии обсудили поставки оружия и безопасность Украины.

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