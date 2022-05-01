Блинкен обсудил с Кулебой помощь Украине в размере 33 млрд долларов
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по итогам их встречи 24 апреля в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп.
"Госсекретарь подчеркнул твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой агрессии России", - говорится в сообщении.
Он также представил обновленную информацию о планах возвращения американских дипломатов в Украину, в том числе о первых визитах во Львов на этой неделе, и о планах вернуться в Киев в ближайшее время.
Блинкен и Кулеба обсудили запрос администрации от 28 апреля к Конгрессу о предоставлении 33 миллиардов долларов в виде помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи Украине.
Напомним, Блинкен заявил, что США изучают возможность объявить Россию спонсором терроризма.
Ранее Кулеба и глава МИД Британии обсудили поставки оружия и безопасность Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.