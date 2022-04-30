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ВСУ на Донбассе отбили 9 вражеских атак и сбили 2 самолета и 4 беспилотника

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Суббота 30 апреля 2022 23:20
ВСУ на Донбассе отбили 9 вражеских атак и сбили 2 самолета и 4 беспилотника Фото: украинские военные (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные на Донбассе в течение суток отбили 9 атак войск РФ и нанесли противнику очередные потери. В частности, были уничтожены несколько танков, самолетов, беспилотников, и десятки единиц боевой бронированной техники.

Об этом 30 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил.

Так, на Донецком и Луганском направлениях военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили 9 атак противника, уничтожив при этом:

  • 8 танков,
  • 1 артиллерийскую систему,
  • 24 единицы боевой бронированной техники,
  • 1 боевую специальную машину,
  • 5 автомобилей врага, в том числе 2 топливозаправщика.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили:

  • 2 самолета Су-25,
  • 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ за последние сутки на Донбассе ликвидировали более 80 российских оккупантов.

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