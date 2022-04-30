ВСУ на Донбассе отбили 9 вражеских атак и сбили 2 самолета и 4 беспилотника

Украинские военные на Донбассе в течение суток отбили 9 атак войск РФ и нанесли противнику очередные потери. В частности, были уничтожены несколько танков, самолетов, беспилотников, и десятки единиц боевой бронированной техники.

Об этом 30 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил.

Так, на Донецком и Луганском направлениях военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили 9 атак противника, уничтожив при этом: 8 танков,

1 артиллерийскую систему,

24 единицы боевой бронированной техники,

1 боевую специальную машину,

5 автомобилей врага, в том числе 2 топливозаправщика. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили: 2 самолета Су-25,

4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".