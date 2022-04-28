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Украинскую военную технику будут ремонтировать в Болгарии

Новина українською →
Киев, Четверг 28 апреля 2022 17:49
Украинскую военную технику будут ремонтировать в Болгарии Фото: Кирилл Петков и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Болгарии будут ремонтировать украинскую военную технику. Данная инициатива была согласована во время визита премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского и Петкова.

"Сегодня в разговоре с премьер-министром Болгарии инициировано налаживание взаимодействия для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Убежден, такое сотрудничество будет выгодно и для болгарских компаний, и для болгарской экономики, а для нас важно качество и сроки", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня, 28 апреля, в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

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