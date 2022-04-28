Украинскую военную технику будут ремонтировать в Болгарии

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Болгарии будут ремонтировать украинскую военную технику. Данная инициатива была согласована во время визита премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского и Петкова.