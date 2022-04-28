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Над Одессой сбит российский беспилотник, - Оперативное командование "Юг"

Новина українською →
Одесса, Четверг 28 апреля 2022 00:31
Над Одессой сбит российский беспилотник, - Оперативное командование "Юг" Российский дрон "Орион" (Фото: defenseworld.net)
Автор: Константин Широкун

Украинские подразделения противовоздушной обороны над Одессой сбили российский беспилотник. Вероятно, дрон армии РФ выполнял аэроразведку с целью получения информации о расположении подразделений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесской городской администрации.

Пресс-служба оперативного командования "Юг" сообщает, что воздушная разведка беспилотником должна была предшествовать дальнейшему нанесению ракетных ударов по инфраструктуре города.

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