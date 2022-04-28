Над Одессой сбит российский беспилотник, - Оперативное командование "Юг"
Российский дрон "Орион" (Фото: defenseworld.net)
Украинские подразделения противовоздушной обороны над Одессой сбили российский беспилотник. Вероятно, дрон армии РФ выполнял аэроразведку с целью получения информации о расположении подразделений ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесской городской администрации.
Пресс-служба оперативного командования "Юг" сообщает, что воздушная разведка беспилотником должна была предшествовать дальнейшему нанесению ракетных ударов по инфраструктуре города.
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