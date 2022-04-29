Чехия отказалась платить за российский газ рублями
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не будет оплачивать российский газ рублями. Он добавил, что совместно с Польшей будет создана группа для реагирования на прекращение поставок нефти из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Фиала и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
"Чехия не собирается поддаваться шантажу России", - сказал Фиала о возможности оплачивать российский газ рублями.
Он добавил, что те страны и компании, которые соглашаются на ультиматум России, совершают ошибку. По его словам, оплата газа рублями - это нарушение санкций ЕС.
Фиала также отметил, что Чехия и Польша договорились создать группу для реагирования на прекращение поставок нефти из России. Он уточнил, что Прага и Варшава допускают такой сценарий и готовятся к нему.
Напомним, ранее Польша предложила штрафовать страны ЕС, которые согласились оплачивать российский газ рублями.
Отметим, от оплаты газа рублями отказались Азербайджан и Финляндия.
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