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Чехия отказалась платить за российский газ рублями

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Варшава, Пятница 29 апреля 2022 15:51
Чехия отказалась платить за российский газ рублями Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не будет оплачивать российский газ рублями. Он добавил, что совместно с Польшей будет создана группа для реагирования на прекращение поставок нефти из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Фиала и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Чехия не собирается поддаваться шантажу России", - сказал Фиала о возможности оплачивать российский газ рублями.

Он добавил, что те страны и компании, которые соглашаются на ультиматум России, совершают ошибку. По его словам, оплата газа рублями - это нарушение санкций ЕС.

Фиала также отметил, что Чехия и Польша договорились создать группу для реагирования на прекращение поставок нефти из России. Он уточнил, что Прага и Варшава допускают такой сценарий и готовятся к нему.

Напомним, ранее Польша предложила штрафовать страны ЕС, которые согласились оплачивать российский газ рублями.

Отметим, от оплаты газа рублями отказались Азербайджан и Финляндия.

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