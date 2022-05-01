В Николаевской и Одесской областях утром прогремели взрывы
Сегодня, 1 мая утром в Николаевской области прогремел взрыв. Сразу за ним в Одесской области также сообщили о соответствующем звуке.
Все что известно о взрывах в Николаевской и Одесской областях - в материале РБК-Украина.
Николаевская область
Как информировали местные СМИ, сегодня в одном из районов Николаева утром был слышен взрыв. Также издания сообщали, что в небе виднеется столб дыма.
Впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал фото с места взрыва.
"Оккупанты против украинских удобрений", - сопроводил он соответствующее фото подписью.
Впоследствии Ким сообщил о проверке воздуха на содержание вредных веществ. Как оказалос ь- воздух в области чистый.
"Облако уже белое. Проверяем состав воздуха... Селитра / нитроаммофоска. Воздух чистый", - написал глава Николаевской ОВА.
Одесская область
Между тем стало известно, что в Одессе также слышали взрыв. Местные власти предварительно сообщили - это работа ПВО.
"По предварительной информации это работает система противовоздушной обороны, сейчас все детали уточняются", - заявил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук в эфире телемарафона.
Обновлено. Над Одессой был сбит российский разведывательный беспилотник.
"Над Одессой работал вражеский беспилотник-разведчик. Попаданием нашей ПВО отправлен по известному курсу безвозвратно", - сообщили в ОК "Юг".
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