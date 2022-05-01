ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Николаевской и Одесской областях утром прогремели взрывы

Новина українською →
Николаевская и Одесская области, Воскресенье 01 мая 2022 10:05
В Николаевской и Одесской областях утром прогремели взрывы Фото: в Николаевской и Одесской областях с утра прогремели взрывы (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 мая утром в Николаевской области прогремел взрыв. Сразу за ним в Одесской области также сообщили о соответствующем звуке.

Все что известно о взрывах в Николаевской и Одесской областях - в материале РБК-Украина.

Николаевская область

Как информировали местные СМИ, сегодня в одном из районов Николаева утром был слышен взрыв. Также издания сообщали, что в небе виднеется столб дыма.

Впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал фото с места взрыва.

"Оккупанты против украинских удобрений", - сопроводил он соответствующее фото подписью.

В Николаевской и Одесской областях утром прогремели взрывы

Впоследствии Ким сообщил о проверке воздуха на содержание вредных веществ. Как оказалос ь- воздух в области чистый.

"Облако уже белое. Проверяем состав воздуха... Селитра / нитроаммофоска. Воздух чистый", - написал глава Николаевской ОВА.

В Николаевской и Одесской областях утром прогремели взрывы

Одесская область

Между тем стало известно, что в Одессе также слышали взрыв. Местные власти предварительно сообщили - это работа ПВО.

"По предварительной информации это работает система противовоздушной обороны, сейчас все детали уточняются", - заявил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук в эфире телемарафона.

Обновлено. Над Одессой был сбит российский разведывательный беспилотник.

"Над Одессой работал вражеский беспилотник-разведчик. Попаданием нашей ПВО отправлен по известному курсу безвозвратно", - сообщили в ОК "Юг".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Николаевская область Взрыв Война России против Украины
NEWS
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны