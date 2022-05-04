Около 24500 военных и почти 500 артиллерийских систем: потери России в войне
Фото: Россия потеряла уже 24500 оккупантов и почти 500 единиц артиллерии (mill.ru)
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 500 своих военных. Также было уничтожено почти 500 артиллерийских систем и более 2600 бронемашин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 24500 (+300) человек ликвидировано,
- танков - 1077 (+15) ед,
- боевых бронированных машин 2610 (+43) ед,
- артиллерийских систем - 491 (+16) ед,
- РСЗО - 163 (+1) ед,
- средства ПВО - 81 (+1) ед,
- самолетов - 194 (+0) ед,
- вертолетов - 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1867 (+24) ед,
- корабли / катера - 10 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 303 (+12).
- специальная техника - 38 (+0).
- крылатые ракеты - 87 (+3).
"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Напомним, вчера украинские военные уничтожили российскую радиолокационную станцию "Бук-М2".
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