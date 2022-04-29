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Около 23 000 военных и почти 190 самолетов: названы потери России на войне

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Киев, Пятница 29 апреля 2022 10:37
Около 23 000 военных и почти 190 самолетов: названы потери России на войне Фото: по состоянию на 29 апреля уничтожено 23 000 оккупантов и 189 самолетов РФ (t me ressentiment channel)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 23 000 своих солдат убитыми. Также было ликвидировано 189 самолетов и 986 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.04 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 23000 (+200) человек ликвидировано,
  • танков-986 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед,
  • артиллерийских систем - 435 (+4) ед,
  • РСЗО - 151 (+0) ед,
  • средства ПВО - 73 (+1) ед,
  • самолетов-189 (+2) ед,
  • вертолетов - 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники -1695 (+7) ед,
  • корабли / катера - 8 (+0) ед,
  • цистерн с ГСМ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 229 (+14).
  • специальная техника - 31 (+0).
  • пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 (+0).

Напомним, недавно стало известно, что в небе над Днепропетровской областью украинские военные сбили российский беспилотник.

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