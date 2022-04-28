В Канаде парламент признал действия РФ в Украине геноцидом. Решение принято единогласно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канадский канал CTV News .

Голосование было инициировано после того, как член парламента Хизер Макферсон представила ходатайство о признании Палатой представителей того, что "Российская Федерация совершает акты геноцида против украинского народа".

Члены канадского парламента в среду также заявили о "достаточных доказательствах систематических и массовых военных преступлений против человечества", совершаемых в Украине ВС РФ под руководством президента страны Владимира Путина и других членов Госдумы.

Как говорится в ходатайстве Палаты общин Канады, военные преступления России включают:

массовые зверства,

систематические случаи преднамеренных убийств украинских мирных жителей,

осквернение трупов,

насильственное перемещение украинских детей,

пытки,

физический вред,

психический вред,

изнасилование.

By unanimous consent, the #HoC adopted a motion concerning acts of genocide against the Ukrainian people.



The full text of the motion will be available after adjournment later today in the Journals: https://t.co/mLAnITBRs1 — In the Chamber (@HoCChamber) April 27, 2022

Перед этим премьер-министр Канады Джастин Трюдо охарактеризовал действия РФ во время вторжения в Украину и ее способы ведения войны термином "геноцид".