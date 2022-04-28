ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Канаде парламент признал действия РФ в Украине геноцидом. Решение принято единогласно

Новина українською →
Канада, Четверг 28 апреля 2022 04:46
В Канаде парламент признал действия РФ в Украине геноцидом. Решение принято единогласно Фото: Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Владимир Костырин

Канадские законодатели на голосовании единогласным решением признали российские атаки в Украине геноцидом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канадский канал CTV News.

Голосование было инициировано после того, как член парламента Хизер Макферсон представила ходатайство о признании Палатой представителей того, что "Российская Федерация совершает акты геноцида против украинского народа".

Члены канадского парламента в среду также заявили о "достаточных доказательствах систематических и массовых военных преступлений против человечества", совершаемых в Украине ВС РФ под руководством президента страны Владимира Путина и других членов Госдумы.

Как говорится в ходатайстве Палаты общин Канады, военные преступления России включают:

  • массовые зверства,
  • систематические случаи преднамеренных убийств украинских мирных жителей,
  • осквернение трупов,
  • насильственное перемещение украинских детей,
  • пытки,
  • физический вред,
  • психический вред,
  • изнасилование.

Перед этим премьер-министр Канады Джастин Трюдо охарактеризовал действия РФ во время вторжения в Украину и ее способы ведения войны термином "геноцид".

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы полностью поддержала расследование преступлений России против человечности и геноцида в Украине.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором, устроившим геноцид в Украине.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский назвал слова американского коллеги правдой, которая может противостоять злу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Джастин Трюдо Война России против Украины
DAILY
Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке
Наталия Гурковскаяредактор ленты новостей Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке