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ВСУ отразили на Донбассе шесть вражеских атак, уничтожено более 80 оккупантов

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Донбасс, Суббота 30 апреля 2022 21:21
ВСУ отразили на Донбассе шесть вражеских атак, уничтожено более 80 оккупантов Фото: ВСУ уничтожили на Донбассе более 80 оккупантов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки отразили на Донбассе шесть атак противника. Уничтожено более 80 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

В течение сегодняшнего дня российские оккупанты предприняли шесть попыток атаковать позиции ВСУ. Все нападения успешно отбиты.

За последние сутки оккупанты потеряли:

  • личного состава - 81 человека;
  • танков - 3;
  • БМП - 6;
  • БТР - 5;
  • минометный расчет - 1;
  • автомобильной техники - 5;
  • самолетов -1;
  • БПЛА - 1.

Напомним, с начала войны в Украине российские войска потеряли убитыми более 23 тысяч человек, свыше 1000 танков, 190 самолетов, 155 вертолетов и почти 240 беспилотников.

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