Враг наращивает темпы наступательной операции. В Генштабе назвали самые горячие направления

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах на начало 64-х суток противостояния российскому полномасштабному вторжению, и проинформировали об активных боях с войсками РФ на разных направлениях.

Об этом 28 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Войска РФ наращивают темпы проведения наступательной операции в Восточной операционной зоне. Практически по всем направлениям оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях не отмечено существенных изменений в деятельности вражеских подразделений.

Рашисты пытаются обеспечить удержание резервов ВСУ на Сиверском направлении за счет присутствия сил, и не допустить перемещение украинских военных в Восточную операционную зону.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают обстреливать Харьков.

Основные усилия захватчиков сосредоточены на Изюмском направлении. Так, силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка - Новая Дмитровка и Андреевка - Большая Камышеваха. Чтобы усилить наступающую группировку в Изюм оккупанты дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.

На Донецком направлении группировка противника продолжает ведение активных действий на линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на оцеплении группировки войск Сил обороны.

На Лиманском направлении войска РФ улучшили тактическое положение и пытаются развить наступление на Лиман. Захватчики проводят подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец.

На Северодонецком направлении враг ведет наступление на Орехово.

На Авдеевском направлении противник с целью захвата Марьинки и Очеретиного оказывает интенсивное огненное влияние.

На Кураховском направлении оккупанты при поддержке артиллерии ведут наступление на направлениях Старомайорское - Великая Новоселка и Любимовка - Зеленое Поле.

На Таврическом направлении вражеские подразделения продолжают проведение демонстрационных действий и маневров, чтобы не допустить переброску войск ВСУ на другие направления.

В Генштабе рассказали, что оккупанты продолжают использовать аэродром Мелитополя для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8.

На Южнобужском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на направлениях Херсон - Николаев и Херсон - Кривой Рог.

"Враг в результате штурмовых действий закрепился в районе населенного пункта Таврическое, пытается производить огненное поражение по позициям наших войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря. В районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое наращивают подразделения реактивной и ствольной артиллерии", - говорится в сводке.

Наши подразделения зенитных ракетных войск ВС и Сухопутных войск за предыдущие сутки поразили 8 вражеских воздушных целей: 1 самолет, 1 крылатую ракету и 6 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Бойцы ВСУ за минувшие сутки на Донбассе отбили 6 атак российских войск, уничтожив 5 танков, 1 артиллерийскую систему, 22 единицы бронированной техники, 1 автомобиль и 1 зенитную установку.