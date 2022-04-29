Из-за угрозы новых ударов студентов, женщин с детьми и пожилых просят не возвращаться в Киев
Глава Киевской военной администрации (КВА) Николай Жирнов попросил студентов, женщин с детьми и пожилых людей пока не возвращаться в Киев из-за возросшей угрозы новых ракетных ударов. Он добавил, что непосредственной опасности захвата города нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской военной администрации.
"Учитывая последние события, связанные с пожарами на нефтебазах, подрывами складов боеприпасов на территории России, а также риторикой путинских пропагандистов, можно сказать, что такая угроза (ракетных ударов по Киеву - ред.) наоборот возросла, - сказал Жирнов.
По его словам, возросшую угрозу новых обстрелов Киева подтверждает вчерашний ракетный удар по Шевченковскому району столицы. При этом глава КВА отметил, что непосредственной опасности захвата города российскими войсками нет.
"Мы просим не возвращаться студентов, женщин с маленькими детьми, пожилых людей", - призвал Жирнов.
Напомним, вечером 28 апреля Киев подвергся ракетному удару. Враг выпустил по столице пять ракет, часть из них удалось сбить. Одна из них попала в жилой дом в Шевченковском районе. На следующий день под завалами нашли тело погибшего, еще четырех человек госпитализировали.
Отметим, в момент обстрела в столице находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию от ракетного удара не остановил даже визит главы международной организации.
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