ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные на Донбассе отразили 9 атак врага за сутки. Уничтожили 65 единиц техники

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 01:28
Украинские военные на Донбассе отразили 9 атак врага за сутки. Уничтожили 65 единиц техники Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные группировки Объединенных сил на Донбассе в течение суток успешно отбили 9 атак российских войск, и нанесли урон оккупантам. Были уничтожены 65 единицы вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр Операции Объединенных сил.

Так, на фронте в Донецкой и Луганской областях в течение 26 апреля бойцы ВСУ ликвидировали:

  • 9 российских танков,
  • 11 артиллерийских систем,
  • 4 единицы специальной техники,
  • 14 единиц бронированной,
  • 3 боевые бронированные машины,
  • 3 единицы специальной инженерной техники,
  • 16 единиц автомобильной,
  • 4 топливозаправщика,
  • 1 зенитную установку.

Также наши подразделения противовоздушной обороны в небе над Донбассом сбили 3 беспилотника типа "Орлан-10".

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что войска РФ, пытаясь продвинуться к Кривому Рогу, понесли существенные потери: были уничтожены 70 оккупантов и склад боеприпасов.

Срочные и важные сообщения о полномасштабной войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
DAILY
Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны